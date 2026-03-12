Ein geparkter Krankenwagen ist am Mittwochvormittag in der Schneiderstraße beschädigt worden. Der Fahrer hatte das Fahrzeug für etwa 15 Minuten am Fahrbahnrand abgestellt, um einen Patienten abzuholen. In dieser Zeit fuhr ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer gegen die Auffahrrampe des Einsatzwagens und richtete einen Schaden von mindestens 2500 Euro an. Anschließend flüchtete der Verursacher. Nach Angaben der Polizei ereignete sich der Unfall zwischen 11.10 Uhr und 11.25 Uhr. Die Ermittlungen laufen. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 36914199 zu melden.