Sie und ihre Tochter seien in der Pirmasenser Straße von einem Unbekannten angesprochen und bedroht worden. Aus diesem Grund erstattete eine 40-Jährige am Donnerstag Anzeige bei der Polizei. Der Mann habe sie und ihre 13 Jahre alte Tochter zunächst beleidigt. Als ein Streit ausbrach, habe der Unbekannte das Kind bedroht. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise auf den Unbekannten unter der Telefonnummer 0631 3692250. Er soll dunkle, kurze Haare haben und am Donnerstag eine Tarnhose und ein weißes Hemd getragen haben. Zudem hatte er den Angaben zufolge einen mittelgroßen Hund bei sich.