Unbekannte haben am Wochenende in der Leininger Straße ein Auto beschädigt. Der Nissan Qashqai wurde am Freitag gegen 18 Uhr in Höhe des Hauses Nummer 18 abgestellt. Wie die Polizei berichtet, bemerkte der Fahrzeughalter am Samstagmorgen, dass die gesamte Heckscheibe gesprungen war. An der rechten unteren Ecke hatte sie ein Loch. Wie es zu der Beschädigung kam, ist unklar. Hinweise auf mögliche Verursacher konnte der 42-Jährige nicht geben. Zeugen, denen zwischen Freitag, 18 Uhr, und Samstag, 9 Uhr, etwas aufgefallen ist, bittet die Polizei, sich unter Telefon 0631 3692150 zu melden.