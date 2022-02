Unbekannte haben eine Schule in der Martin-Luther-Straße verwüstet und erheblichen Sachschaden angerichtet. Wie die Polizei mitteilte, stellte der Hausmeister am Mittwochmorgen fest, dass Unbekannte über ein Baugerüst zu einem Fenster im dritten Obergeschoss gelangten, über das sie ins Gebäude einstiegen. Im Inneren besprühten sie Wände, Tafeln und Bänke mit Farbe, so die Polizei. Zudem beschädigten die Unbekannten einen Fernseher und brachen die Geldkassette eines Kopierers auf. Die Höhe des Schadens steht noch nicht fest. Die Tatzeit liegt laut Polizei zwischen Dienstag, 22 Uhr, und Mittwoch, 6 Uhr. Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 0631 3692150 bei der Polizei zu melden. Schon im Oktober vergangenen Jahres war mehrfach in Kaiserslauterer Schulen eingebrochen worden. Im Januar hatte die Polizei drei Männer geschnappt, die womöglich für Einbrüche in die Kurpfalz-Realschule und die IGS Bertha-von-Suttner verantwortlich waren.