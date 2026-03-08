Zwei männliche Jugendliche haben am Samstagabend gegen 22 Uhr in der Rewe-Filiale in der Fruchthallstraße Reizgas versprüht – und sind vom Tatort geflüchtet. Das teilt das Polizeipräsidium Westpfalz am Sonntagmorgen in einer Presseerklärung mit. Nach Angaben der Beamten befanden sich glücklicherweise keine Personen im direkten Umfeld. Ein 34-Jähriger klagte jedoch kurz darauf über Atembeschwerden. Die vor Ort angebotene ärztliche Behandlung lehnte der Mann allerdings ab. Die Polizei hat ein Strafverfahren eingeleitet und bittet mögliche Zeugen, sich mit der Polizeiinspektion Kaiserslautern 2 unter der Telefonnummer 0631-36914250 in Verbindung zu setzen.