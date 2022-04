Im Stadtteil Siegelbach haben sich unbekannte Täter am Wochenende Zutritt zu einem Firmengelände in der Clara-Immerwahr-Straße verschafft. Am Samstag wurde festgestellt, dass die „ungebetenen Besucher“ auf dem Gelände zwei Transportfahrzeuge gewaltsam öffneten und daraus mehrere Werkzeugmaschinen stahlen. Die Höhe des angerichteten Schadens steht noch nicht fest.

Ersten Hinweisen zufolge wurde am Tatort eine Sattelzugmaschine der Marke MAN mit rotem Führerhaus und weißem Dach gesehen. Möglicherweise handelt es sich dabei um das von den Tätern benutzte Fahrzeug.

Zeugen, denen verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 / 369 - 2620 bei der Kriminalpolizei zu melden.