Unbekannte haben laut Polizei am Montag in der Friedrichstraße an den Radmuttern eines Opel herumgeschraubt. Die Polizei ermittelt jetzt wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Die Fahrerin des Wagens hatte beim Fahren plötzlich laute Geräusche bemerkt. Bei einer Überprüfung am Mittwoch stellte sich laut Polizeibericht heraus, dass Unbekannte alle vier Muttern an einem der Fahrzeugräder gelockert haben. Die 33-Jährige wandte sich an die Polizei und erstattete Strafanzeige. Die Beamten bitten nun um Hinweise: Wem sind am Montag zwischen 7.30 und 14.15 Uhr Personen in der Friedrichstraße aufgefallen?

Zeugen, die etwas Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2150 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.