In der Nacht auf Montag haben Unbekannte in der Theodor-Kiefer-Straße in Kaiserslautern einen schwarzen Mercedes AMG gestohlen. Der Wagen hat nach Angaben der Polizei einen Wert im sechsstelligen Bereich. Der Diebstahl ereignete sich zwischen 3 und 4.30 Uhr. Die Polizei sucht nun Zeugen, die in diesem Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Umgebung bemerkt haben. Hinweise nehmen die Ermittler unter der Telefonnummer 0631 36913312 entgegen.