Unbekannte haben in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag drei Fahrzeuge in der Straße „Zum Geißrech“ durchwühlt. Wie die Polizei berichtet, entwendeten sie ein Navigationsgerät, 17 Euro Bargeld, zwei Fahrzeugscheine, einen Rucksack mit Büchern und einen Steckdosenadapter für E-Autos. In einem Fall betätigte der Täter gegen 4.10 Uhr die Hupe eines Autos. Dies weckte Anwohner auf. Als sie nachschauten, war der Täter geflüchtet. Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 0631 3692250 entgegen.