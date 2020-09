Auf Münzgeld hatten es Diebe abgesehen, die am Wochenende in der Werner-Heisenberg-Straße aktiv waren. Die Unbekannten machten sich in einer Produktionshalle an drei Getränke- und Lebensmittelautomaten zu schaffen, wie die Polizei mitteilt. Zwischen Sonntag, 6 Uhr, und Montag, 5.30 Uhr, entnahmen sie die Geldkassetten und stahlen das enthaltene Bargeld. Die Höhe des Schadens steht noch nicht fest. Unklar ist zurzeit auch, wie die Täter in die Halle gekommen sind. Es gab keine Spuren, die darauf hinweisen, dass eine Tür gewaltsam geöffnet wurde, so die Polizei.

Zeugen, die im fraglichen Zeitraum etwas beobachtet haben, werden gebeten, unter der Telefonnummer 0631/369-2250 mit der Polizeiinspektion Kaiserslautern Kontakt aufzunehmen.