Einen Geldautomaten im Stadtgebiet haben Diebe zwischen Sonntag und Montag so präpariert, dass abgehobenes Geld im Ausgabeschacht hängen blieb. Die Masche ist als Cash Trapping (frei übersetzt: „Bargeld abfangen“) bekannt. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, bringen die Täter beim Cash Trapping eine Blende über dem Geldauswurf an. Kunden, die Geld abheben wollen, erhalten keine Auszahlung. Es wirkt so, als sei der Automat kaputt. Tatsächlich bleibt das Geld hinter der Verblendung hängen. Sie ist so präpariert, dass die Scheine nicht wieder automatisch eingezogen werden. Wenn Kunden den Automaten verlassen, greifen die Täter zu. Sie entfernen die Blende und entnehmen das Geld.

Im vorliegenden Fall sind mindestens zwei Kunden betroffen. Der Schaden dürfte über 1000 Euro hoch sein. Die Ermittlungen dauern an. Die Polizei rät: „Öffnet sich die Geldausgabe nicht wie gewohnt, schauen Sie genauer hin!

Überprüfen Sie den Geldauswurf. Ziehen und rütteln Sie mal daran, um zu sehen, ob Diebe eine Blende angebracht haben. Bleiben Sie unbedingt beim Geldautomaten stehen und rufen Sie einen Bankmitarbeiter hinzu oder mit dem Handy in der Filiale an. Außerhalb der Öffnungszeiten können Sie sich auch an die Polizei wenden.“