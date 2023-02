Rund um ihr Pavillon vor der Adlerapotheke macht die SPD Wahlkampf für OB-Kandidatin Beate Kimmel. Aktuell sind den Sozialdemokraten aber die Hände gebunden, wie Patrick Schäfer, SPD-Fraktionssprecher im Stadtrat, mitteilt. Unbekannte haben in alle Schlösser des Wahlkampfstandes metallische Gegenstände gesteckt, diese abgebrochen und die Schlösser mit Sekundenkleber verfüllt, schildert Schäfer. Der Wahlkampfstand lässt sich aktuell nicht öffnen. Den Vandalismus haben Wahlkampfhelfer der SPD am Montagvormittag bemerkt. Wie Schäfer mitteilt, sei die Polizei informiert. Zudem sei in solchen Fällen der Staatsschutz involviert, weil von einer politisch motivierten Tat ausgegangen werden müsse. Auch am SPD-Haus in der Schulstraße komme es immer mal wieder zu Schmierereien, auch Hundekot war schon im Briefkasten, berichtet der stellvertretende Stadtverbandsvorsitzende. Gehäuft sei so etwas zur Corona-Hochzeit vorgekommen. Wann die SPD wieder mit dem Wahlkampf in der Innenstadt starten kann, ist derzeit noch offen, Schäfer hofft auf Mittwoch. Am Dienstag soll der Schlüsseldienst vor Ort sein, um die Schlösser auszutauschen. Den Schaden schätzt Schäfer auf 500 bis 600 Euro.