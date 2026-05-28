In der Kaiserslauterer Schulstraße hat ein Unbekannter am Samstag zwischen 14 und 16 Uhr ein geparktes Auto beschädigt und ist davon gefahren. Die Polizei schätzt den Schaden laut Mitteilung auf rund 1000 Euro. Am Dienstag, 26. Mai, wurde zudem in der Karcherstraße zwischen 11 und 13 Uhr ein Auto auf der Beifahrerseite zerkratzt. Die Schadenshöhe ist laut Polizei noch nicht bekannt. In beiden Fällen nehmen die Ermittler Hinweise auf die Täter entgegen unter Telefon 0631 36914199 entgegen.