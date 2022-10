Unbekannte Täter haben sich in der Merkurstraße an einem Motorrad zu schaffen gemacht. Der Besitzer parkte die Harley am Donnerstag um 10.25 Uhr vor einem Geschäft in Höhe der Hausnummer 8, wie die Polizei weiter mitteilt. Als der Mann eine Viertelstunde später zurückkam, war die Scheibe an der Maschine weg. Der Schaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise. Zeugen, die Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2250 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen.