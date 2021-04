Die größte Abteilung der Kreisverwaltung kann erst deutlich später umziehen: Voraussichtlich nicht vor Oktober 2022 geht es für das Jugend- und Sozialamt ins neue Domizil nach Landstuhl. Die um die 100 Mitarbeiter der Abteilung sind derzeit noch auf verschiedene Standorte in Kaiserslautern verteilt. Zwar ist das Kreishaus in der Lauterstraße frisch saniert, doch ist für sie dort schlichtweg kein Platz. Bereits 2016 hatte der Kreistag beschlossen, das Jugend- und Sozialamt als Ganzes auszugliedern. Im vergangenen August fiel dann die Entscheidung für Landstuhl, für den Umzug in das Gebäude der ehemaligen VR-Bank Westpfalz in der Kaiserstraße und in ein gegenüberliegendes Haus in der Königstraße. Schon im ersten Halbjahr 2021 sollte dieser über die Bühne gehen.