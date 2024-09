Sie kümmern sich um die städtischen Gewässer, haben Altlasten im Boden im Blick, betreuen das Jagd- und Fischereiwesen und sind in der Stadt natürlich auch für Natur- und Umweltschutz sowie Landschaftspflege zuständig: In der Sitzung des Umweltausschusses am vergangenen Montag skizzierten die Referatsleiterin Bettina Dech-Pschorn und der zuständige Dezernent Manuel Steinbrenner (Grüne), was die rund zwei Dutzend Mitarbeiter im Umweltreferat alles so zu tun haben. Gleichwohl berichteten die beiden auch von einer angespannten Personalsituation, geschuldet der Tatsache, dass etwa ein Viertel der Stellen nur befristet ist. „Wir müssen die Leistungsfähigkeit des Referats dauerhaft sicherstellen“, sagte Steinbrenner nach der Sitzung im Gespräch mit der RHEINPFALZ. Das Personal sei für die Stadt ein wichtiger Teil der „organisatorischen Rahmenbedingungen, um die Umwelt zu schützen“, so der Dezernent. Stellen im Referat immer nur befristet zu besetzen, erschwere nicht nur eine kontinuierliche Arbeit im Referat, es böte zudem für mögliche Kandidaten „keine Planungssicherheit“. Der künftige Stellenplan der Stadtverwaltung wird während der für Montag bis Mittwoch geplanten Beratungen zum städtischen Haushalt diskutiert.