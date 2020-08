Für den Bau einer Hundetrainingshalle hat das rheinland-pfälzische Umweltministerium dem Tierschutzverein Kaiserslautern insgesamt 160.000 Euro an Fördermitteln zur Verfügung gestellt. Die Halle auf dem Gelände des Tierheims soll unter anderem dazu genutzt werden, die Lebensqualität der Hunde zu steigern und die Tiere in einer reizarmen und ruhigen Atmosphäre individuell zu trainieren und für die Weitervermittlung zu unterstützen, wie das Ministerium am Freitag mitteilte. Vorgesehen sind in dem voraussichtlich im kommenden Dezember fertiggestellten Gebäude auch Projekte, die schon Kindern den richtigen Umgang mit Hunden näherbringen.

„Immer häufiger nehmen die Tierheime Hunde mit Problemverhalten auf. Tiere, die sich oftmals aufgrund falscher Erziehung oder mangelnder Sozialisation aggressiv gegenüber Menschen zeigen und häufig auch schon gebissen haben. Die neue Halle bietet künftig die Möglichkeit für ein gezieltes, ablenkungsfreies und individuelles Training, was die Chancen auf eine möglichst zeitnahe und erfolgreiche Vermittlung der Hunde erhöht“, sagte Umweltministerin Ulrike Höfken.

Im Februar wurde das „HuKo – Hundekompetenzzentrum im Tierschutzverein Kaiserslautern“ mit dem Tierschutzpreis des Landes Rheinland-Pfalz ausgezeichnet. In diesem bundesweit einmaligen Projekt wird mit verhaltensauffälligen Tieren trainiert, damit eine Weitervermittlung überhaupt möglich wird.