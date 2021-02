Der Umweltausschuss der Stadt tagt am Montag, 15 Uhr, in Präsenz in der Fruchthalle. Im Vorfeld der jüngsten Stadtratssitzung am 1. Februar hatte es eine Debatte darüber gegeben, warum der Rat in Zeiten der Corona-Pandemie und angesichts des Lockdowns nicht virtuell zusammenkomme.

In der Sitzung hatte man sich darauf verständigt, kommende Ratssitzungen als Hybridveranstaltung – also teils in Präsenz, teils virtuell – abzuhalten.

Beim Umweltausschuss sei die Ausgangslage aber eine andere, sagte Beigeordneter Peter Kiefer auf Nachfrage. Im Gegensatz zum Stadtrat oder dem Schulträgerausschuss, der kommenden Mittwoch hybrid tagt, habe der Umweltausschuss einerseits nur eine überschaubare Anzahl von 16 Mitgliedern. Es sei also kein Problem, in der großen Fruchthalle die Corona-Vorgaben einzuhalten. Zudem seien die Infektionszahlen zuletzt deutlich zurückgegangen. Das Landesuntersuchungsamt meldete am Donnerstag für die Stadt eine Sieben-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner von 15.

Andererseits werden Themen besprochen, die die Allgemeinheit in besonderem Maße interessieren, vermutet Kiefer, beispielsweise mit Blick auf den Sachstandsbericht zum Gelterswoog. Daneben diskutiert der Ausschuss unter anderem einen Antrag der Grünen zum Artenschutz an öffentlichen Gebäuden und einen CDU-Antrag zu Maßnahmen des Hochwasserschutzes auf dem Bännjerrück. Bei einer Präsenzveranstaltung, so Kiefer, ermögliche man dem einen oder anderen Besucher einen einfacheren Zugang zur Sitzung. Die Größe der Fruchthalle ermögliche es zudem, Abstände zu wahren.