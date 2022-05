Wegen der Reparatur von Straßenschäden in der Jahnstraße in Erfenbach wird laut SWK ab Montag, 9. Mai, die Linie 108, für voraussichtlich zwei Wochen, über Stauchwiesen umgeleitet. Die Haltestellen Ebling und Brunnenring entfallen stadteinwärts für die Dauer der Sperrung. Ersatzhaltestellen sind in den Stauchwiesen eingerichtet.