Nach zehn Jahren in der Karl-Marx-Straße hat der Kreisverband des VdK in Kaiserslautern mit seiner Beratungsstelle jetzt neue Räumlichkeiten bezogen. Über der Post im „City Quartier“ in der Rummelstraße 11 stehen 14 Mitarbeitern einschließlich fünf Beratern für Gespräche und Beratungen deutlich mehr Büros als bisher zur Verfügung.

Länger als ein Jahr habe der Sozialverband als Anlaufstelle für vielfältige soziale Fragen nach neuen Räumen gesucht, sagt Bernd Hofmann, ehrenamtlicher Vorsitzender des VdK-Kreisverbands. Anlass sei ein stetig steigender Beratungsbedarf. Insbesondere gehe es um die Beratung in Fragen zur Rente – aber nicht nur. Andere Themen seien das Bürgergeld, die Pflegebedürftigkeit, Schwerbehinderung, Anträge auf Erwerbsminderungsrente und das Arbeitslosengeld.

Zentral gelegen und behindertengerecht

„Wir beraten ausschließlich Mitglieder“, erläutert Hofmann. Begonnen habe der Kreisverband ursprünglich mit Beratungen für rund 7000 Mitglieder. Aktuell kommt er auf knapp 12.000. Für die Beratung sei die Privatsphäre unabdingbar, und auf den Datenschutz werde sehr genau geachtet. Zuletzt sei die Suche nach neue Räumlichkeiten immer dringender geworden. Diese sollten wie bisher möglichst zentral liegen und behindertengerecht sein. Ein Umzug des VdK auf das Pfaff-Gelände habe ebenfalls auf dem Plan gestanden.

Mit den jetzt gefundenen Räumlichkeiten im „City Quartier“ ist Hofmann sehr zufrieden. Die Räume hätten sich schon früher angeboten, seien aber vorübergehend von einem anderen Unternehmen belegt gewesen. Nicht weit vom bisherigen Standort in der Karl-Marx-Straße entfernt, sollte die neue Anlaufstelle für die Mitglieder des VdK leicht zu finden sein.

Deutlich mehr Platz

Die in der Rummelstraße noch fälligen Umbauarbeiten sind zwar noch nicht komplett abgeschlossen, aber auf 400 Quadratmetern als Mieter lässt sich für die Mitarbeiter künftig deutlich besser arbeiten als auf den bisher knapp 200 Quadratmetern, die ihnen als Eigentümer zur Verfügung standen.

Für eine kleine offizielle Eröffnungsfeier am Mittwoch, 16. Oktober, haben sich Kommunalpolitiker und weitere Gäste angemeldet. Sprechzeiten für Besucher, Termine und Telefonanrufe sind in der Beratungsstelle in der Rummelstraße 11: Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag von 7 bis 12 Uhr. Termine an Nachmittagen werden individuell vergeben. Mittwochs ist die Beratungsstelle geschlossen.