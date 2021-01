Im Dezember schon sind am Gelterswoog an mehreren Stellen Bäume in den See gestürzt. Jetzt reagiert die Stadtverwaltung. Am Donnerstag sollen die Bäume entfernt und abtransportiert werden. Dazu wird die Durchfahrt zum Campingplatz ab 8 Uhr gesperrt. Während der Arbeiten gibt es keine Ausweichstrecke vom oder zum Campingplatz, teilte die Stadtverwaltung mit. Entwurzelt wurde ein Baum im vorderen Bereich in der Nähe des Seehotels, auch weiter hinten im Naturschutzgebiet liegt seit Wochen ein Baum im Wasser. Der Wasserpegel des Gelterswoogs ist derzeit immer noch sehr niedrig.