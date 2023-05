Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Mit 38 hat er noch einmal neuen Kurs genommen: Stefan Häußler ist in Speyer aufgewachsen, hat in Frankfurt Jura studiert und war zehn Jahre als Jurist im Wissenschafts- und Verwaltungsbereich von Hochschulen tätig. Gerade mal zwei Wochen ist es her, dass der heute 46-Jährige im Speyerer Dom zum Priester geweiht wurde.

Als Diakon trat er Ende August in der Pfarrei Heiliger Martin seinen Dienst an. Als Kaplan wird er der Pfarrei mit ihren sechs Gemeinden die nächsten drei Jahre zur Verfügung stehen. Der