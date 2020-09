Spätestens am Samstag wird die Umgehungsstraße Erfenbach, die B270, wieder für den Verkehr freigegeben. Das hat der Landesbetrieb Mobilität Kaiserslautern am Mittwoch mitgeteilt. Die Fahrbahn der B270 zwischen der Einmündung Erfenbach und dem Kreisel Otterbach ist seit Ende Juli voll gesperrt und wurde auf einer Länge von rund 2600 Metern erneuert. Wie der Landesbetrieb Mobilität mitteilte, konnten die Arbeiten aufgrund des großen Einsatzes der Firma aus Kirchheim vier Wochen früher als geplant fertig gestellt werden. Die Baukosten der Maßnahme belaufen sich auf rund 850.000 Euro. Bis Freitag werden noch Arbeiten am Bankett und Markierungsarbeiten durchgeführt. Der Landesbetrieb Mobilität bedankte sich bei den Anwohnern der Umleitungsstrecken und den Verkehrsteilnehmern, die während der Baumaßnahme Behinderungen in Kauf nehmen mussten, für ihre Geduld und ihr Verständnis. In Erfenbach hatte die Vollsperrung zu erheblichen Verkehrsbelastungen geführt.