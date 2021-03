511.000 Euro schießt das Land Rheinland-Pfalz für den Ausbau der Kreisstraße 13 von der Einmündung „Am Tränkwald“ in Rodenbach bis nach Siegelbach zu. Das teilte Verkehrsminister Volker Wissing (FDP) mit. Auf einem Abschnitt von gut einem Kilometer wird der Asphaltbelag erneuert. Insgesamt umfassen die Baumaßnahmen den Um- und Ausbau der Fahrbahn sowie den Anschluss eines Rad- und Gehweges an das Industriegebiet Rodenbach. Im Zuge der Maßnahme sollen auch die Entwässerungsanlagen der Kreisstraße saniert werden. „Wir wollen gut ausgebaute und sichere Straßen für die Region“, begründete Wissing die Förderung der Ausbaumaßnahmen. Mit den Ausbaumaßnahmen einhergehend wird die Einmündung der K13 zur Straße „Am Tränkwald“ in eine abknickende Vorfahrt geändert werden. „Hierdurch soll die Attraktivität der Umgehungsstraße Rodenbach für die Verkehrsteilnehmer gesteigert werden und gleichzeitig eine Entlastung der Ortsdurchfahrt Siegelbach erzielt werden“, sagte Wissing.