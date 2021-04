Künftig müssen Unternehmen ihren Angestellten, die vor Ort arbeiten, Selbsttests zur Verfügung stellen. Bei Opel werden die Tests seit vergangener Woche verteilt, die Stadtverwaltung beginnt voraussichtlich nächste Woche. Das Unternehmen Wipotec würde indes lieber impfen statt testen.

Opel bietet seinen Mitarbeitern seit vergangener Woche Selbsttests an, wie Pressesprecher Andreas Steiner schildert. Das Angebot richte sich an all jene, die vor Ort arbeiteten. Unternehmensweit habe Opel 200.000 Tests gekauft. Jeder, der wolle, soll sich ein- bis zweimal pro Woche selbst testen können. Ein eigens eingerichtetes Testzentrum gebe es nicht, stattdessen können die Mitarbeiter die Produkte mit nach Hause nehmen und sie dort anwenden.

Wie viele der 1400 Mitarbeiter in Kaiserslautern das Angebot nutzen, lasse sich nicht sagen. Das Angebot sei für die Mitarbeiter freiwillig und es werde nicht kontrolliert, ob die Tests zu Hause gemacht werden. Das Verfahren, sollte bei einem Selbsttest ein positives Ergebnis angezeigt werden, sei genau so, wie im Krankheitsfall: Der Mitarbeiter melde sich bei seinem Arbeitgeber und gehe anschließend zu seinem Hausarzt oder in ein Testzentrum, um einen PCR-Test auf das Coronavirus zu machen.

Bisher habe es auf dem Werksgelände von Opel noch keine nachgewiesene Ansteckung mit dem Corona-Virus gegeben, betont Steiner. Die Schutzmaßnahmen, die zu Beginn der Pandemie im vergangenen Jahr ergriffen worden seien, zeigte Wirkung. Überall da, wo es möglich sei, werde den Mitarbeitern angeboten, im Homeoffice zu arbeiten, sagt Steiner.

Wipotec würde lieber impfen

Oliver Holzwarth, Marketingleiter bei Wipotec, sieht die Testpflicht in Unternehmen eher kritisch. „Die Tests bieten nur eine trügerische Sicherheit, wir wollen lieber das Problem an der Wurzel lösen“, sagt er. Die Idee: Wipotec will so schnell wie möglich seine Mitarbeiter selbst impfen. „Leider sind die Rahmenbedingungen dazu noch unklar“, kritisiert Holzwarth. Das Unternehmen habe bereits Gespräche mit einem Arzt geführt, der als Impfarzt zur Verfügung stehen würde, sobald Unternehmen impfen dürfen.

Generell ist sich der Marketingleiter sicher: „Wir müssen schnell handeln“. Die deutschen Unternehmen stünden im internationalen Wettbewerb und gerade beim Blick nach Asien und die USA zeige sich, dass Deutschland hinterherhinke.

Stadtverwaltung: Tests werden zu Hause gemacht

Zur Stadtverwaltung gehören rund 1800 Mitarbeiter. Ihnen sollen voraussichtlich ab der nächsten Woche Selbsttests angeboten werden, teilt die Behörde mit. Geplant sei derzeit ein Test pro Woche. „Den Bedarf ermitteln die Referate selbstständig, die Verteilung läuft über das Referat Gebäudewirtschaft“, teilt Pressesprecher Matthias Thomas mit. Zunächst sollen 7.500 Tests bestellt werden. Es werde den Mitarbeitern empfohlen, den Test am Wochenanfang vor Dienstbeginn zu Hause zu machen. Darüber, wie sich Mitarbeiter im Fall eines positiven Ergebnisses verhalten sollen, werden diese in einem Rundschreiben informiert.

Weiter werde es eine Schnellteststation im Rathaus geben, die von einem externen Anbieter betrieben werden und an zwei Tagen geöffnet sein soll. „Auch hier können sich die Kollegen einmal pro Woche testen lassen, so dass sich zusammen mit dem Selbsttest zwei Testmöglichkeiten pro Woche ergeben“, erklärt Thomas.

Die angebotenen Tests seien rein freiwillig, eine Testpflicht bestehe nicht. Die weitere Entwicklung werde von der Nachfrage abhängen. Im Bedarfsfall soll nachgesteuert werden.