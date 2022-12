Für die Umfrage zur Oberbürgermeisterwahl in Kaiserslautern hat das Mannheimer Meinungsforschungsinstitut CMR vom 12. bis 17. Dezember telefonisch 500 Personen im Alter ab 18 Jahren befragt, die in der Stadt bei der OB-Wahl am 12. Februar wahlberechtigt sind. Erhoben wurde eine repräsentative Stichprobe. Bei den angerufenen Haushalten kam das „Last-Birthday-Verfahren“ zum Einsatz. Befragt wurde also das Mitglied des Haushaltes, das wahlberechtigt ist und zuletzt Geburtstag hatte, so CMR-Vorstand Werner Dieing. Angerufen wurden nur Festnetznummern, da Mobilfunknummern nicht lokal verortet sind, sagt Dieing. Die jüngeren Wähler seien so etwas unterrepräsentiert. Laut Dieing wurden die Daten daher anhand aktueller Zahlen des Statistischen Landesamtes Bad Ems nach unter anderem Alter und Geschlecht gewichtet. In die Umfrage aufgenommen wurden alle potenziellen OB-Kandidatinnen und -Kandidaten, die der RHEINPFALZ bei der Beauftragung der Umfrage bekannt waren. Zu Beginn der Woche hat mit Evangelos Karanikas ein weiterer unabhängiger Kandidat die notwendigen 230 Unterstützerunterschriften hinterlegt. Die Frist zur Einreichung von Wahlvorschlägen läuft noch bis zum 26. Dezember, 18 Uhr.