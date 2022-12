Rund acht Wochen vor der Oberbürgermeisterwahl liegt die Sozialdemokratin laut einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts CMR im Rennen um die Nachfolge von Klaus Weichel vorn. Entschieden ist aber noch nichts, mehr als 30 Prozent der Wähler sind noch unentschlossen.

500 wahlberechtigte Kaiserslauterer haben vergangene Woche an einer von der RHEINPFALZ in Auftrag gegebenen Umfrage zur OB-Wahl teilgenommen. „Wen würden Sie wählen, wenn am Sonntag der Oberbürgermeister oder die Oberbürgermeisterin von Kaiserslautern gewählt werden würde“, wollten wir unter anderem wissen. Mit 28 Prozent liegt Bürgermeisterin Beate Kimmel (SPD) aktuell klar vor Sozialdezernentin Anja Pfeiffer (CDU) mit 14 Prozent und Grünen-Fraktionssprecher Tobias Wiesemann mit sieben Prozent. Es folgen die unabhängige Kandidatin Katharina Welsh-Schied mit fünf Prozent sowie der ebenfalls unabhängige, aber von Freien Wählern und FDP unterstützte Thomas Kürwitz mit sechs Prozent. Es sind die fünf Kandidaten, die der RHEINPFALZ zum Zeitpunkt der Umfrage bekannt waren. Aktuell sind bis zu acht Bewerber möglich. Die Wahrscheinlichkeit, dass diese Kandidaten ins Rennen ums Rathaus eingreifen können, schätzt Werner Dieing vom Meinungsforschungsinstitut CMR aber als gering ein.

Aktuell deuten die Umfragewerte auf eine Stichwahl hin, sicher ist das aber nicht. Schließlich gaben 32 Prozent der Befragten an, sich nicht enschieden zu haben. „Das ist zu diesem Zeitpunkt im Wahlkampf normal“, so Dieing. Acht Prozent sagten zudem, keinen der Kandidaten wählen zu wollen. Laut Dieing befinden sich darunter wohl auch Unentschlossene. Rechnet man die Unentschlossenen heraus, käme Kimmel aktuell auf 47 Prozent, Pfeiffer auf 24, Wiesemann auf zwölf, gefolgt von Kürwitz (neun) und Welsh-Schied (acht).

Bei Bekanntheit müssen alle zulegen

Diese Reihenfolge korrespondiert mit den Bekanntheitswerten der Kandidatinnen und Kandidaten. Hier hat Bürgermeisterin Kimmel mit 77 Prozent die Nase vorn. Auch bei Sozialdezernentin Anja Pfeiffer macht sich wohl der Amtsbonus bemerkbar. Sie kennen 65 Prozent der Befragten. Bei Wiesemann sind es immerhin noch 48 Prozent. Welsh-Schied, die durch ihr Engagement im Verein Asternweg e.V. und die Vox-Doku zum Asternweg bekannt ist, kennen 41 Prozent. Schlusslicht mit 25 Prozent ist Thomas Kürwitz, der in Kaiserslautern aufgewachsen und aktuell Grundschulleiter in Konz ist. Laut Dieing sollten alle Bewerber bei der Bekanntheit noch zulegen.

Zulegen müssen sie bei der Bekanntheit vor allem in der Bevölkerung, aber auch in der eigenen Partei. Die RHEINPFALZ wollte von den Befragten nämlich auch wissen, welche Partei sie wählen würden, wenn am Sonntag Stadtratswahlen wären. Nur 66 Prozent der Wähler, die ihr Kreuz bei der SPD machen, gaben an, Kimmel als Oberbürgermeisterin wählen zu wollen, 24 Prozent der SPD-Wähler waren noch unentschlossen. Von den CDU-Wählern wollen 55 Prozent Anja Pfeiffer ihre Stimme geben, 16 Prozent sind unentschlossen. Nur die Hälfte der Grünen-Wähler würde ihr Kreuzchen bei Wiesemann machen, hier gab es 20 Prozent Unentschlossene. Die recht niedrigen Werte könnten darauf hindeuten, dass die Kandidaten noch nicht gut in ihren Partein verankert sind oder dass sie innerparteilich nicht genug überzeugen, sagt Dieing. Eigentlich müssten Werte zwischen 70 und 80 Prozent erreicht werden. Elf Prozent der FWG-Wähler und 15 Prozent der FDP-Wähler würden indes ihr Kreuzchen bei Thomas Kürwitz machen, er findet im Lager der AfD-Wähler (33 Prozent) die größte Unterstützung.

Beate Kimmel punktet besonders bei den Älteren

Unterschiede gibt es auch zwischen verschiedenen Alterskohorten und den Geschlechtern. Von den befragten Wählern über 60 Jahren würden 38 Prozent Beate Kimmel wählen. In der Altersgruppe der 18- bis 59-Jährigen erhält sie 23 Prozent der Stimmen. Während Thomas Kürwitz und Anja Pfeiffer deutlich stärker von Männern als von Frauen gewählt würden, erhält Katharina Welsh-Schied ihre Stimmen vor allem von Frauen und aus der Gruppe der 18- bis 59-Jährigen. Bei Wiesemann lassen sich keine großen Unterschiede zwischen geschlechtern und verschiedenen Altersgruppen ausmachen.