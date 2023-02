Am Sonntag entscheidet sich in einer Stichwahl, wer die Nachfolge von Kaiserslauterns Oberbürgermeister Klaus Weichel (SPD) antritt. Laut einer Umfrage des Meinungsforschungsinstitutes CMR im Auftrag der RHEINPFALZ liegt Bürgermeisterin Beate Kimmel (SPD) in der Wählergunst derzeit vor Sozialdezernentin Anja Pfeiffer (CDU). Doch entschieden ist noch nichts: Viele Wähler sind noch unentschlossen. 500 wahlberechtigte Kaiserslauterer hat das Mannheimer Meinungsforschungsinstitut vom 16. bis 18. Februar telefonisch befragt, wem sie bei einer Stichwahl aktuell ihre Stimme geben würden. Von Befragten gaben 294 an, dass sie sich bereits für eine Kandidatin entschieden haben. Betrachtet man nur diese Gruppe würden 66 Prozent ihre Stimme Beate Kimmel geben, Anja Pfeiffer käme demnach auf 34 Prozent der Stimmen. 432 der 500 Befragten gaben an, dass sie bei der Stichwahl ihre Stimme abgeben wollen. 32 Prozent dieser Personen sind laut Befragung noch unentschlossen, wen sie wählen.

