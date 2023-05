Wie nehmen Jugendliche das Leben in Kaiserslautern wahr – insbesondere mit Blick auf die Freizeitgestaltung? Welche Freizeitangebote nutzen sie? Welchen Verbesserungsbedarf sehen sie? Dies soll eine Studie der Empirischen Sozialforschung an der Rheinland-pfälzischen Technischen Universität (RPTU) aufzeigen, die das Jugendparlament (Jupa) in Auftrag gegeben hat. Wie das Jupa mitteilt, erfolgt der Auftakt in dieser Woche. Dann erhalten alle 16- und 17-Jährigen eine Einladung, das zur Teilnahme an der Online-Umfrage „Jugend in Kaiserslautern“ auffordert.

„Sicher haben wir bereits eine Idee davon, wie Jugendliche in Kaiserslautern ihre Freizeit gestalten. Um passgenaue Konzepte für die Zukunft entwickeln und diese auch mit stichhaltigen Argumenten belegen zu können, braucht es jedoch mehr“, begründet Moritz Behncke, Jupa-Vorsitzender, die Auftragsvergabe. „Wichtig ist jetzt, dass uns möglichst viele Jugendliche unterstützen und an der Online-Umfrage teilnehmen.“

„Jede Meinung ist wichtig, unabhängig von den eigenen Aktivitäten und dem persönlichen Hintergrund“, betont die Projektleiterin Tanja Dannwolf, Leiterin des Fachgebiets Empirische Sozialforschung an der RPTU. Unter ihrer Anleitung übernehmen Studierende des Studiengangs Integrative Sozialwissenschaft die zentrale Datenerhebung und -auswertung. In der Umfrage geht es insbesondere darum, wie Jugendliche ihre Freizeit gestalten, wie sie sich in ihrem Umfeld engagieren und wie sie das Leben in der Stadt generell wahrnehmen. Ebenso bietet die Umfrage die Möglichkeit, Verbesserungsvorschläge zu nennen.

Die Ergebnisse der Studie sollen im Juli vorgestellt und im Frühherbst in einer öffentlichen Veranstaltung debattiert werden.