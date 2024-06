Das Bildungsbüro der Stadt hat auf der Online-Plattform „KL MitWirkung“ eine Umfrage unter dem Titel „Lautrer Freiräume“ gestartet. Dabei soll ermittelt werden, welche Lieblingsplätze und beliebte, kostenfreie Aktivitäten es in der Stadt gibt. Diese Orte sollen nach und nach in einer Karte gekennzeichnet werden. Zudem wird es auf der Karte Hinweise auf günstige Unternehmungen und Veranstaltungen geben, teilte die Stadt mit. Solche Orte können zum Beispiel der Stadpark sein, die neue Stadtmitte oder die Wiese vor dem Museum Pfalzgalerie, heißt es in der Mitteilung der Stadt. Die Umfrage zu den Lautrer Freiräumen ist erreichbar unter dem Link https://klmitwirkung.de/kaiserslautern/de/mapconsultation/59339. Teilnehmer der Umfrage müssen sich zunächst registrieren, ehe sie ihre Vorschläge einreichen können. Eine Beteiligung an der Umfrage ist bis Ende des Jahres möglich.