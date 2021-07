Der Begriff „Nachhaltigkeit“ ist aktuell in aller Munde, doch was bedeutet er eigentlich? Und welchen Stellenwert hat Nachhaltigkeit in unserem Leben? Mit diesen und weiteren Fragen beschäftigt sich die Umfrage „Nachhaltigkeit für Kaiserslautern“. Sie ist ein Teil des „Jugendforum – Nachhaltigkeit für Kaiserslautern“ im Herbst.

Die Befragung wendet sich vor allem an junge Menschen zwischen 14 und 27 Jahren, doch es sind auch andere Altersgruppen als Teilnehmer laut Stadtverwaltung erwünscht. Die Umfrage ist ab sofort bis Anfang September unter https://www.umfrageonline.com/s/93d6ac7 im Netz zu finden. Weitere Informationen hat der Stadtjugendrings im Internet zusammengefasst: https://www.sjr-kl.de/2021/07/das-jugendforum-nachhaltigkeit-fuer-kaiserslautern/.

Erstellt wurde die Umfrage in Vorbereitung auf das „Jugendforum – Nachhaltigkeit für Kaiserslautern“, das Ende Oktober im Stadtmuseum stattfindet. Organisiert wird es vom Stadtjugendring, dem Jugendparlament, Fridays For Future und dem Bildungsbüro der Stadt.

Durch die Umfrage sollen bereits jetzt erste thematische Schwerpunkte, Wünsche und Ideen gesammelt werden, die in die Organisation des Forums mit einfließen. So werde gewährleistet, dass die Veranstaltung genau die Themen anspricht, die bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen im Fokus stehen.

„Wir hoffen, dass unsere Umfrage auf möglichst viel Resonanz stößt“, sagt Jürgen Jäger, Leiter des Stadtjugendrings. „Nur so können wir einen guten Einblick erhalten, welche Wünsche an die Ausgestaltung des Jugendforums im Oktober herangetragen werden.“