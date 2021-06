Die Vorbereitungen für die Trauerfeier von Norbert Thines in der Marienkirche laufen auf Hochtouren.

Um die 80 Haupt- und Ehrenamtliche halfen, damit der Gottesdienst am Mittwoch (15 Uhr) in und vor der Marienkirche stattfinden kann. Aufgrund der begrenzten Plätze in der Kirche baute das Team um Oliver Schreyer Streamingtechnik auf, sodass die 250 Menschen auf dem Kirchenvorplatz, aber auch im Offenen Kanal und im Internet (auf Youtube unter „Kirchen Kaiserslautern“) dem Gottesdienst folgen können. Auf dem Platz wurde noch eine fünf Meter breite Leinwand aufgebaut, Sperrungen sind gerichtet. Fünf Kilometer Kabel, über 20 Lautsprecher, neun Videokameras und zahlreiche Mikrofone, dazu Video- und Tontechnik sind nötig, damit jeder, der möchte, wenigstens virtuell dabei sein kann.

Marienkirche musste wieder bestuhlt werden

Die Marienkirche war eigentlich schon leergeräumt, damit die Sanierung des Innenraumes beginnen kann. Das Pfarramt Heilig Geist, Pfarrer Martin Olf und Anja Hessler-Hager von der Stadtverwaltung haben die Wiederbelebung und auch das Drumherum vor der Kirche organisiert. Das ganze Kirchenschiff musste wieder bestuhlt werden. 160 Plätze stehen für die Familie, Bekannte, Freunde des Verstorbenen und Gäste bereit. Alle zusammen – von den Veranstaltungsprofis bis zu den freiwilligen Helfern – haben innerhalb von zwei Tagen vor Ort einen würdigen Rahmen auf die Beine gestellt. Der Gottesdienst wird unter anderem von Pfarrer Olf vorbereitet, der musikalische Rahmen von Maximilian Rajczyk, der einige Musikstücke für die Trauerfeier neu arrangiert hat.

Pfarrer Olf betonte am Dienstag, es seien noch zusätzliche Plätze im Freien im Schatten der Platanen geschaffen worden, so dass am Mittwoch auch noch spontan Trauergäste auf den Marienplatz kommen könnten, ohne Voranmeldung. Sie sollten sich nur rechtzeitig einfinden, so Olf. Einlass für Außen- und Innenbereich ist ab 14 Uhr.