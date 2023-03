Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Weil weniger Geschäftsreisende in Kaiserslautern absteigen und so gut wie keine Tagungen mehr stattfinden, sollen mehr Touristen in die Stadt gelockt werden. Mehr Miteinander ist das Ziel in der Hotelbranche. Kommen soll eine bessere Ausschilderung der Wanderwege. Doch das ist nur ein Ansatz. Von Wünschen, Hoffnungen und Ideen.

Bei einem Treffen mit Hoteliers, zu dem der Kreisverband der Hotels und Gaststätten (Dehoga) und die Tourist Information eingeladen hatten, warben Vertreter der großen Hotelketten, die noch neu