Beim HTC Neunkirchen kommt es zum Showdown. Nur mit einem Sieg können sie den Verbleib in der Oberliga schaffen.

Mehr Abstiegskampf geht nicht. Im letzten Saisonspiel der Hockeydamen der TSG Kaiserslautern entscheidet sich, ob sie auch in der kommenden Feldrunde in der Oberliga spielen. Beim Rivalen um den Ligaverbleib, dem HTC Neunkirchen, kommt es am Sonntag (13 Uhr) zum Showdown.

Was die Stunde für ihr Team geschlagen hat, das bringt die Trainerin der Buchenlocherinnen, Julie Steinsch, unmissverständlich zum Ausdruck, wenn sie sagt: „Wir müssen dieses Spiel unbedingt gewinnen.“ Ein Remis würde ihrer Mannschaft nicht reichen. Den Saarländerinnen aber schon. Die haben nach den bisherigen neun Ligaspielen ebenso wie die TSGlerinnen auch nur acht Punkte auf dem Konto, stehen aber wegen des besseren Torverhältnisses vor diesen. Auf Rang vier, dem ersten Nichtabstiegsplatz. Direkt dahinter rangieren die Lautererinnen auf dem vorletzten Platz (Schlusslicht ist die TG Frankenthal II).

Natürlich sei es ein Nachteil für ihre Mannschaft, dieses alles entscheidende Spiel auf dem Platz des Gegners bestreiten zu müssen, sagt die TSG-Trainerin. Weist aber auch darauf hin, dass ihre Mannschaft das Schicksal selbst in der Hand habe und nicht auf Schützenhilfe angewiesen sei. Beide Teams sieht Julie Steinsch „auf Augenhöhe“ und erwartet einen spannenden Kampf, in dem die Nerven sicherlich eine große Rolle spielen werden.

TSG-Herren treten beim Limburger HC an

Selbst den Abstieg noch verhindern zu können. Davon dürfen die TSG-Herren bloß träumen. Auch wenn für sie noch zwei Spiele in der Zweiten Regionalliga Süd auf dem Programm stehen, ist die Runde für sie schon gelaufen. Steigen sie doch zum Saisonende in die Oberliga ab. Ihren vorletzten Auftritt in der für sie zu starken Liga haben die Buchenlocher am Samstag (16 Uhr) beim Limburger HC.