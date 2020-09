Das Land Rheinland-Pfalz fördert die Kooperation von Wissenschaft und Industrie im Bereich der Ultra-Präzisions- und Mikrobearbeitung mit rund 63.000 Euro. Damit soll der Weg für ein „Cluster for Ultra-precision and Micro Engineering (CPME)“ geebnet werden, das die Technische Universität Kaiserslautern (TU) am Standort mittelfristig etablieren möchte. Das hat das Wirtschaftsministerium mitgeteilt.

„Die enge Zusammenarbeit von Forschung und Wirtschaft ist der Schlüssel zur Entwicklung innovativer Produkte und Verfahren“, so Wirtschaftsminister Volker Wissing. Die Zusammenarbeit werde die Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen stärken und gleichzeitig neue Forschungsanreize schaffen. Bereits jetzt haben laut Ministerium mehr als 25 Firmen in und um Rheinland-Pfalz ihr Interesse an einer Zusammenarbeit bekundet. Neben den bereits laufenden Forschungsarbeiten der TU auf dem Gebiet werde zukünftig der Forschungsneubau des Laboratory for Ultra-Precision and Micro-Engineering an der TU Kaiserslautern, der 2023 in Betrieb gehen wird, wichtige wissenschaftliche Grundlagen für die Technologieentwicklung liefern.

In Kaiserslautern wird seit vielen Jahren Grundlagenforschung auf dem Gebiet der Präzisions- und Mikrotechnologie betrieben. Die Erkenntnisse sind beispielsweise in der Medizintechnik, Optik oder Fahrzeugtechnik elementarer Bestandteil.