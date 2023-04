Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Ultimate Eagles sind zwar nicht die originalen Adler, sie werden aber weltweit als die beste Eagles-Coverband gefeiert. In der Kammgarn bot die in England beheimatete Band am Donnerstagabend eine Show, die sich gewaschen hatte. Aus jedem Album und jeder Phase der Bandgeschichte ihrer Rocklegenden präsentierten die Musiker die unvergesslichen Songs auf höchstem Niveau.

Sommer, Sonne und bei offenem Verdeck den Wind in den Haaren spüren, dieses Gefühl kommt bei der Musik von den Eagles unweigerlich auf. Die Eagles, eine US-amerikanische Country-Rock-Band aus Los