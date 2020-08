Das Bildhauersymposium im Schweinstal geht in den Endspurt: Nur noch eine Woche haben die Künstler Zeit, ihre Arbeiten zu komplettieren. Ende kommender Woche sollen sie an ihre Bestimmungsorte gebracht werden, am Sonntag, 23. August, ist Finissage. Einer, der das ganz locker sieht, ist der Mainzer Teilnehmer beim Symposium im Schweinstal: Ulrich Schreiber. Weitgehend gediehen ist seine Laube, die inzwischen von den Hallen des Steinsägewerks weiter unten im Tal in den Steinbruch umgezogen ist. Schreiber werkelt derzeit am Innenleben seiner Arbeit: Eine Bank soll in der Laube zum Verweilen einladen. Dazu biegt er Rundstahl und verschweißt ihn auf die Träger. Zwischendurch nimmt er sich aber auch mal eine kleine Auszeit, besucht seine Kollegen der Steinbildhauerfraktion oben im Steinbruch und besichtigt dabei gleich mal seine Laube. Durchweg zufrieden ist er mit seiner Arbeit, so zufrieden, dass er an die Fertigung weiterer Exemplare denkt. Doch erst einmal muss ein Standort an der Universität gefunden werden. Baumaßnahmen erschweren derzeit die Standortsuche ebenso wie der Wechsel an der Uni-Spitze. Doch dass das Werk an der Hochschule Stundenten einen Fluchtpunkt im Alltagsstress bieten soll, ist sicher.