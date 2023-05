Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die ukrainische Star-Dirigentin Oksana Lyniv gastiert am 7. August, 18 Uhr,mit dem Jugendsinfonieorchester der Ukraine (YsOU) in der Paulskirche in Kirchheimbolanden. Das Ensemble hat sie 2016 ins Leben gerufen. RHEINPFALZ-Mitarbeiterin Konstanze Führlbeck hat sich mit der international gefeierten Künstlerin unterhalten.

Frau Lyniv, warum haben Sie das Jugendsinfonieorchester gegründet?

Die Idee eines Jugendsinfonieorchesters ist in erster Linie ein pädagogisches Projekt. Wir erwarten von den Jugendlichen