Die Südwest-Entrümpelung GmbH mit Sitz in Bruchmühlbach-Miesau möchte die Flüchtlinge aus der Ukraine unterstützen und spendet den gesamten Inhalt ihres Lagers in der Kaiserstraße. Wie Inhaber Matthias Weis mitteilt, handelt es sich hierbei um Haushaltswaren aller Art, Haushaltsgeräte sowie Möbel und Kleidung. „Alle Bestände stammen aus Haushaltsauflösungen.“ Bei der Spende gibt es allerdings ein Problem, denn die Firma verfügt laut Weis „nicht über die Transportmittel, um alles an die Bedürftigen im Krisengebiet weiterzuleiten“. Wer eine Transportmöglichkeit zur Verfügung stellen möchte, kann sich bei der Südwest-Entrümpelung GmbH, Kaiserstraße 140, unter Telefonnummer 06373 8925420 melden.