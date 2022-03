Die am Montag angekündigte Ukraine-Spendenhotline der Stadt ist unter Telefon 0631 365-1045 ab Mittwoch zu folgenden Uhrzeiten erreichbar: montags bis mittwochs von 9 bis 12 Uhr, donnerstags von 14 bis 17 Uhr, und freitags von 9 bis 12 Uhr, oder per E-Mail jederzeit an notversorgung@kaiserslautern.de.

Menschen, die Sachspenden zur Verfügung stellen möchten, können sich auf diesem Weg bei der Stadt registrieren. In einem eigens eingerichteten Callcenter wird das Angebot samt Kontaktdaten aufgenommen. Sobald konkrete Bedarfe feststehen, wird die Stadt die potenziellen Spender kontaktieren. Aktuell ist das noch nicht absehbar. Im ersten Schritt wird es vor allem um Einrichtungsgegenstände für Notunterkünfte für Flüchtlinge aus den Kriegsgebieten gehen. Von unangekündigten Spendenübergaben bitten wir dringend abzusehen!

Die ebenfalls am Montag angekündigte neue Unterseite von www.kaiserslautern.de ist nun freigeschaltet. Sie enthält im Kern einen kurzen Leitfaden, den die Ausländerbehörde für Geflüchtete aus den Kriegsgebieten zusammengestellt hat und der nun noch auf Ukrainisch übersetzt werden soll.