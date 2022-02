Die blau-gelbe Fahne der Ukraine geht derzeit um die Welt und auch durch den Landkreis Kaiserslautern: Gemeinden wie Reichenbach-Steegen und Ramstein-Miesenbach zeigen mit nächtlicher Beleuchtung ihre Solidarität. In Reichenbach-Steegen wird der Turm des Raiffeisengebäudes angestrahlt. In Ramstein gibt es an der Frontseite des Rathauses eine Lichtinstallation. Dabei bleibt es aber nicht, sagt Bürgermeister Ralf Hechler, der ein weiteres, weithin sichtbares Zeichen setzen will: „Als nächstes kommt der Wasserturm dran.“ Bislang habe die Farbe gelb gefehlt, aber das Problem werde gelöst: „In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch leuchtet auch der Wasserturm.“