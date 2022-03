Unter Leitung des Dirigenten und Pianisten Lars Vogt spielt die Deutsche Radio Philharmonie am Sonntag, 10. April, um 19 Uhr ein Benefizkonzert zugunsten der Ukraine-Hilfe des Malteser Hilfsdienstes in der Fruchthalle Kaiserslautern.

Keine Musik verbindet Europa enger als die „Europa Hymne“ von Ludwig van Beethoven. Die Deutsche Radio Philharmonie spielt sie in einem Arrangement von Herbert von Karajan. Außerdem auf dem Programm des einstündigen Konzerts stehen Beethovens 1. Sinfonie und seine Coriolan-Ouvertüre, in der er das Bild eines erfolgsverwöhnten Helden zeichnet, dem der innere Kompass von Gut und Böse abhandengekommen ist. Lars Vogt vervollständigt das Programm mit dem Intermezzo A-Dur op. 118 Nr. 2 für Klavier von Johannes Brahms.

Dank Malteser-Netzerk Nothilfe möglich

Die Malteser sind seit 30 Jahren in der Ukraine aktiv. Dank eines großen Netzwerks konnte innerhalb kürzester Zeit ein breites Nothilfe-Angebot auf die Beine gestellt werden. Die Schirmherrschaft dieses Benefizkonzerts übernehmen Bischof Karl-Heinz Wiesemann, die Ministerpräsidentin des Landes Rheinland-Pfalz, Malu Dreyer, der Ministerpräsident des Saarlandes, Tobias Hans, SWR-Intendant Kai Gniffke und SR-Intendant Martin Grasmück. Der Oberbürgermeister der Stadt Kaiserslautern, Klaus Weichel, begrüßt die Gäste vor dem Konzertauftakt.

Kostenlose Eintrittskarten sind per Abholung in der Tourist-Information Kaiserslautern, Fruchthallstraße 14, erhältlich. Es werden maximal vier Karten pro Person ausgegeben. Kostenlose Karten gibt es ebenfalls an der Abendkasse der Fruchthalle. Bei Veranstaltungen in der Fruchthalle gelten neben der 3G-Regel (geimpft, genesen oder getestet) weiterhin die Abstands- und Maskenpflicht.

Um Spenden am Konzertabend selbst oder via Überweisung wird gebeten.

Spendenkonto

Malteser Hilfsdienst e. V., Stichwort „Benefizkonzert Ukraine“, IBAN DE10 3706 0120 1201 2000 12, S.W.I.F.T. GENODED 1PA7 oder online unter malteser.de/benefizkonzert-ukraine