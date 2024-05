In Erlenbach können sich die Bürger zwischen zwei Kandidaten für das Amt des Ortsvorstehers entscheiden. Für die CDU tritt Udo Bröckelmann (62) an, für die SPD Jochen Steiner (61). Der langjährige Ortsvorsteher Fritz Henrich kandidiert nicht mehr.

Seit 2014 gehört Jochen Steiner dem Ortsbeirat Erlenbach an. Fünf Jahre später wurde er Stellvertreter des Ortsvorstehers. „Eigentlich lebt es sich gut in Erlenbach“, sagt der verheiratete Vater eines Sohnes, der als Gas- und Wasserinstallateur bei der Firma Hunsinger in Kaiserslautern arbeitet. Seit 1967 ist er in Erlenbach zu Hause. Dass die Gemeinschaft in dem Stadtteil stimme, habe man beim Weihnachtsmarkt vor dem Rathaus erlebt, befindet Steiner. Die Veranstaltung habe vom Miteinander von Vereinen und Bürgern gelebt.

Lädchen in zentraler Lage

Stark machen will sich der 61-Jährige für die Nahversorgung in Erlenbach. Er kann sich ein Lädchen in zentraler Lage vorstellen, in dem Bürger ihre bei regionalen Anbietern, Genossenschaften oder Bio-Bauern bestellten Waren abholen. „Warum nicht in der Ortsmitte, wo sich auch die Arztpraxis befindet?“ Voranbringen möchte Steiner den Fußweg entlang des Gersweilerwegs, der seit Jahren geplant wird. Notwendig ist es nach seinem Dafürhalten zudem, einen vernünftigen Radweg von Erlenbach nach Kaiserslautern anzulegen. „Wenn möglich über den Bornberg bei Morlautern“ – diese Option bevorzugt er nach etlichen Gesprächen mit Erlenbachern, die inzwischen mit einem Jobrad zur Arbeit unterwegs sind. Außerdem schwebt ihm ein Fernwärmeanschluss für Erlenbach vor, die kommunale Wärmeplanung werde ein wichtiges Zukunftsthema sein.

Obgleich Udo Bröckelmann seine Wurzeln im Ruhrgebiet hat, ist er in Lautern recht bekannt: als Präsident des Karnevalvereins Kaiserslautern (KVK). Seit 2019 gehört der verheiratete 62-Jährige dem CDU-Ortsverband an. „Erlenbach ist wunderschön“, sagt er. Die Nähe zu Feld und Wald weiß der Versicherungsfachmann zu schätzen, der seit 2006 in den Erlenbacher Stockwiesen wohnt. Weniger begeistert ist er von der Infrastruktur des nördlichen Stadtteils.

Schutz vor Hochwasser hat Priorität

„Es fehlen Geschäfte. Es gibt weder eine Bäckerei noch einen Lebensmittelladen. Zwar ist eine Gaststätte im Ort vorhanden, doch die könnte netter gemacht sein.“ Immerhin gehe momentan der Glasfaserausbau zügig voran. Was Erlenbach dringend benötige, sei ein Gehweg entlang „Im Wiesental“ in Richtung Otterberg. „Da wird einfach nichts gemacht.“ Auf Vordermann gebracht werden müsse weiter die örtliche Kita. Da Bröckelmann die Gefahr von Starkregen am eigenen Leib erfahren hat, steht der Schutz vor Überflutung für ihn ganz oben auf der Agenda. „Ich möchte Verantwortung übernehmen und Initiativen starten.“ Bislang seien im Ortsbeirat die immer gleichen Anträge gestellt worden. Nur wenig davon sei umgesetzt worden, bedauert Bröckelmann, der auch für den Stadtrat kandidiert.

Kandidaten für den Ortsbeirat

SPD: Jochen Steiner, Anke Stolle, Luca Ganter, Christina Stübig, Thomas Reich, Jürgen Blank, Kevin Kneip, Michael Stolle, Stefan Lichter, Khayereddine El Khadem, Gert Hill, Fritz Henrich.

CDU: Udo Bröckelmann, Christian Schönherr, Mia Voss-Novak, Stefan Feid, Stefan Korn, Margit Dick, Hans-Jürgen Korn, Christine Jungmann, Christa Feid, Florian Birkmeyer.

Mehr zur Wahl

Wer steht bei mir vor Ort zur Wahl? Was muss ich bei einer Briefwahl beachten? Und was bedeutet kumulieren und panaschieren? Alle Infos rund um die Kommunalwahlen 2024 finden Sie unter rheinpfalz.de/kommunalwahlen