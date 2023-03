Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die „kleinen Roten Teufel“ haben die Aufstiegsrunde in der Fußball-Oberliga verpasst und müssen vom 19. März an gegen den Abstieg spielen. Im Endspiel um Platz sechs in der Nordgruppe der Oberliga unterlag die U21 des 1. FC Kaiserslautern vor 1015 Zuschauern bei der TuS Koblenz mit 2:4 (1:2), nachdem sie einen 0:2-Rückstand aufgeholt hatte.

Ein Punkt hätte dem FCK genügt, um den sechsten Tabellenrang zu verteidigen, die Koblenzer mussten gewinnen. Vielleicht lag es daran, dass die Gastgeber von Beginn an entschlossener