Auf dem Papier scheint die U21 des 1. FC Kaiserslautern in der vierten Partie der Oberliga-Abstiegsrunde vor keiner allzu schweren Aufgabe zu stehen. Tritt die Mannschaft von Trainer Peter Tretter doch am Samstag (15.30 Uhr) beim Abstiegskandidaten SV Röchling Völklingen an, gegen den sie unbedingt voll punkten will.

Nach dem Unentschieden gegen den Spitzenreiter TSG Pfeddersheim will Tretter mit seiner jungen Truppe in Völklingen eine Serie starten. „Die nächsten beiden Spiele wollen wir gewinnen“,