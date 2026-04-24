Auswärtsspiele sind in dieser Saison eine Spezialität des 1. FC Kaiserslautern II. Die Vorzeichen fürs Sonntagspiel stünden gut, wäre da nicht die Nachricht vom Mittwoch.

In der Fußball-Oberliga beginnt die heiße Phase im Kampf um die Meisterschaft und den direkten Aufstieg in die Regionalliga. Mittendrin: die U21 des 1. FC Kaiserslautern, die nur aufgrund des um fünf Treffer schlechteren Torverhältnisses hinter dem punktgleichen FK Pirmasens auf Platz zwei liegt.

Da kam die Nachricht zur Unzeit – wenn es überhaupt einen „richtigen“ Zeitpunkt für solche Nachrichten gibt –, dass ein Spieler des FCK-Oberliga-Teams am Mittwoch vom Landgericht Köln zu einer fünfjährigen Haftstrafe nach Jugendstrafrecht verurteilt wurde (wir berichteten). So ist Alexander Bugera derzeit wahrlich nicht um seinen Job als Trainer der U21 des FCK zu beneiden. Der 47-Jährige, der sich zu dem Urteil nicht äußern will, muss es nun irgendwie schaffen, dass seine Spieler sich nicht damit, sondern mit dem Sportlichen beschäftigen. Alles andere beiseiteschieben eben. Auch er will sich auf die nächsten Aufgaben im Kampf um die Meisterschaft konzentrieren. Denn die nächste steht für sein Team am Sonntag (15 Uhr) beim SV Gonsenheim an.

Hinspiel „eines der besten Saisonspiele“

Das Hinspiel, für Bugera „eines unserer besten Saisonspiele“, hatte der FCK II mit 7:0 gewonnen. „Aber es wird am Sonntag sicher ein ganz anderes Spiel auf dem Kunstrasenplatz. Allerdings waren wir eigentlich die letzten Jahre immer sehr erfolgreich in Gonsenheim – und das wollen wir natürlich fortführen.“ Überhaupt: Auswärtsspiele – die gehören in dieser Saison zu den Spezialitäten des FCK II: 35 seiner bislang 63 Zähler holte das Team von Bugera in der Fremde (elf Siege, zwei Unentschieden, eine Niederlage), ist damit das beste Auswärtsteam der Liga.

Allein diese Tatsache stimmt Offensivspieler Aaron Tshimuanga schon optimistisch für die Aufgabe beim Tabellensiebten Gonsenheim. „Klar, wir sind die beste Auswärtsmannschaft“, sagt der 23-Jährige, der im vergangenen Sommer von Eintracht Braunschweig II zum FCK gekommen war. Er lacht: „Deswegen spricht ja eigentlich alles für einen Sieg. Wir sind jeden Fall bereit dafür.“ Zuletzt kam der gebürtige Kölner Tshimuanga, der in der Jugend bei Bayer Leverkusen ausgebildet wurde, aber auch schon zwei Auslandsstationen (U23 Estoril Praia in Portugal von September 2022 bis Februar 2023 und danach Levski Krumovgrad in Bulgarien bis Juli 2023) in seiner Vita stehen hat, zweimal als Joker zum Einsatz.

Offensivspieler zuletzt mit zweitem Saisontreffer

In Wiesbach (2:0) kam er bereits nach sieben Minuten für den verletzten Vladislav Fadeev in die Partie, bereitete mit seiner Flanke das 1:0 durch Felix Geisler vor. Gegen Dudenhofen (4:0) wurde er nach 58. Minuten eingewechselt, erzielte nach schönem Solo mit einem präzisen Flachschuss ins rechte Eck das 3:0 in der 73. Minute. „Das war ein langer Ball. Ich habe dann erfolgreich versucht, einfach mit meinem Tempo an dem Gegenspieler vorbeizugehen – und dann habe ich den Ball beim Abschluss auch optimal getroffen“, sagt er im Rückblick auf seinen zweiten Saisontreffer.

Dass Tshimuanga (16 Saisoneinsätze, dabei siebenmal in der Startelf) zuletzt „nur“ als Joker ins Spiel kam, lag auch daran, dass der Offensivspieler drei Partien verletzt aussetzen musste. Auch in der Vorrunde fehlte er bereits bei zwei Spielen wegen einer Blessur. „Inzwischen ist alles wieder okay“, berichtet der 23-Jährige. „Ich habe nach meiner jüngsten Verletzung noch ein paar Tage gebraucht, bis wieder alles ging. Aber nun ist alles gut. Ich denke, dass ich wieder gut reingefunden habe.“

Tshimuanga kann mit Jokerrolle gut leben

Mit seiner derzeitigen Rolle als „Mann von der Bank“ kann er auch gut leben, wie er betont: „Die Jokerrolle liegt mir schon irgendwie. Natürlich wären Spiele von Anfang an noch schöner. Aber wenn ich als Joker mit Assists oder einem Tor zum Erfolg der Mannschaft beitragen kann, dann ist es eigentlich auch okay.“

Seiner Trainer findet, dass „Aaron es zuletzt zweimal gut gemacht hat. Er ist immer ein Spieler, der aktiv ist, wenn er reinkommt. Er muss weiter Gas geben – dann wird er auch immer belohnt, wenn er das so zurückzahlt. Dann hat er auch die Möglichkeit, wieder von Anfang an zu spielen“, so Bugera, der aufgrund von Blessuren noch nicht genau weiß, wer für Sonntag spielfähig ist. Er kündigt aber schon einmal an, dass die beiden A-Junioren Linus Tautenhahn und Ben Jungfleisch am Sonntag dabei sein werden, „weil wir vom Kader her doch sehr dünn besetzt sind “.

Den Tabellensiebten SV Gonsenheim (39 Punkte) bezeichnet Aaron Tshimuanga als unangenehmen Gegner, fügt aber gleich hinzu: „Wir sind aber auch eine unangenehme Mannschaft. Deswegen denk ich, dass wir das Spiel auch ziehen, die nächsten drei Punkte einfahren können. Wir haben ein Ziel und müssen weiter dranbleiben.“ Wenn es gelingt, alles andere beiseitezuschieben. Der Sonntag wird es zeigen.