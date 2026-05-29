Luca Eisenbarth aus Zweibrücken ist in der Kaiserslauterer Kammgarn nicht unbekannt: So hatte er 2024 bei „Kamm On“ die Nase vorn. Jetzt kam ein neuer Sieg dazu.

Luca Eisenbarth weiß, wie es sich anfühlt auf der Bühne der Schreinerei im Kulturzentrum Kammgarn zu gewinnen. Der frisch gebackene U20-Landesmeister im Poetry-Slam sicherte sich an gleicher Stelle im Herbst 2024 den Sieg im „Kamm On“-Poetry-Slam. Damals bei seinem ersten Auftritt überhaupt – und damals noch unter seinem Geburtsnamen Leah Eisenbarth.

Seit dem Überraschungssieg von einst hat sich im Leben des Zweibrückers viel getan. Aus Leah wurde Luca – und über den schwierigen Weg dorthin, die Transition und die Begleitumstände dieser Zeit verfasste Luca einen Text, der den Abend der diesjährigen U20-Meisterschaften eröffnete und gleichzeitig Maßstäbe setzte. Berührend, authentisch und zugleich wortgewandt gewährte Luca Eisenbarth den Zuschauerinnen und Zuschauern Einblicke in sein Seelenleben und die Höhen und Tiefen zwischen Befreiung und Ablehnung. Bewegend wurde es auch im Finale, als Eisenbarth einen Text vertrug, der die Zuhörer in die Schattenseiten der Jugend, in die Abgründe des Mobbings führte. Jedoch nicht, ohne am Ende doch die Hoffnung, das mögliche Happy End zu betonen. Luca Eisenbarth fesselte mit seinen emotionalen Texten und sicherte sich knapp den Sieg.

Qualität durch die Bank

Qualität lieferten letztlich aber alle acht Teilnehmenden des U20-Finales. Drei von ihnen blieben nach den beiden Vorrundengruppen übrig und traten in einem Stechen gegeneinander an. Das Trio sicherte sich somit außerdem eine Wildcard für das Halbfinale der Landesmeisterschaften am Freitagabend. Neben Eisenbarth traten dort auch Linus Linhof und Xenia Kuhn auf. Linhof war es, der im U20-Finale auch am dichtesten an Sieger Luca Eisenbarth dran war. Wenige Stimmen trennten die beiden.

Linhofs Stil stach aus den Vorträgen im U20-Finale zudem ein wenig heraus. Er kombinierte ernste Themen an manchen Stellen geschickt mit lustigen Einwürfen, ohne jedoch ins Komische oder gar Alberne abzudriften. Xenia Kuhn wählte hingegen sehr persönliche Themen, gab Einblicke in ihr Elternhaus, sprach über ihre Beziehung zu ihrer alkoholkranken Mutter und den schweren Weg heraus aus ihrer damaligen Lebensrealität.

Ernstes statt Albernheiten

Überhaupt bot das U20-Finale ausschließlich ernste Themen und nicht – wie sonst in der Regel bei Slams in der Kammgarn – auch zwischendurch Beiträge, die vor allem die Lachmuskeln bedienen. Man hatte das Gefühl, die junge Generation hat gerade wenig Raum für Wortwitz, für Satire oder Albernheiten. Zu wichtig sind die großen Themen, die eine Generation bewegen. So sprach Julia Goldenbaum über die Kriege in und um Europa und die daraus resultierende Zukunftsangst. Caro Leukroth thematisierte die Klimakrise und den Umgang der Menschen mit Mutter Natur. Katharina Müller machte Diversität zum Thema. Bei Tara-Yasmin Heil wurde es dann politisch, und Letisha Jewel Rudkin sprach über Verlust und den Umgang damit.

Wiederholt musste man das Gehörte erst verdauen, ehe der nächste Vortrag anstand. Die Gedichte und Texte hatten Gewicht. Für leere Phrasen bietet der Poetry-Slam keinen Platz – schon gar nicht die Landesmeisterschaft. Alle Poetinnen und Poeten nutzten ihre Auftritte, um wichtige Themen und gesellschaftliche Probleme sichtbar zu machen. Auch dafür hagelte es ausnahmslos Applaus. Den sicherte sich auch der Special Guest des Abends. Die Musikerin Arlo war mehr als nur eine Lückenfüllerin. Mit ihren kurzen Raps, ihren Liedern und Covern berührte sie ebenso sehr die Herzen und Ohren der Gäste, wie es auch die Slammer taten. Zudem überzeugte Arlo mit einer authentischen und durchweg sympathischen Art.

Finale am Samstag

Der Auftakt in die unter dem Titel „Reim Land Pfalz“ laufenden Landesmeisterschaften war also ein voller Erfolg. Höhepunkt des „Festivals der Sprache“, wie es Moderator Markus Becherer nannte, wird dann das Finale am Samstagabend im Kasino der Kammgarn sein. Dort werden die jeweils vier Gewinner der beiden Halbfinals aufeinandertreffen. Womöglich sieht und hört man dann auch nochmal von Linus Linhof, Xenia Kuhn oder dem frisch gebackenen U20-Landesmeister Luca Eisenbarth. Nach ihren starken Auftritten am Donnerstagabend dürfte in jedem Fall klar sein, dass sie sich vor der Landes-Elite im Poetry-Slam nicht verstecken müssen.