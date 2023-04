Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die A-Jugend des 1. FC Kaiserslautern zeigte sich auch beim Südwestderby gegen den 1. FC Saarbrücken in Torlaune und feierte am Ende einen hochverdienten 4:2 (2:1)-Auswärtssieg. Damit behält die Mannschaft von Trainer Alexander Bugera auch nach fünf Spielen ihre weiße Weste in der Regionalliga Südwest.

Die Roten Teufel brauchten auf dem Kunstrasenplatz in Saarbrücken keine Anlaufzeit und erzielten bereits nach 120 Sekunden die 1:0-Führung durch den wiedergenesenen Mittelfeldmotor