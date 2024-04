Ein überzeugender Auftritt ohne Erfolg: Die U19 des 1. FC Kaiserslautern war bei der 0:2 (0:1)-Niederlage in der A-Junioren-Bundesliga-Partie beim 1. FC Nürnberg gut im Spiel. Der große Gegner war allerdings die Chancenverwertung, das einzige, was Trainer Dennis Will seiner Mannschaft vorwerfen kann.

„Es war zumindest in Halbzeit eins mit das beste Auswärtsspiel der Saison“, betont FCK-Trainer Dennis Will. „Wir waren in allen Belangen die bessere Mannschaft.“ Der letzte Tabellenplatz der A-Junioren-Bundesliga war den Roten Teufeln nicht anzumerken. Doch einen Haken hatte das Ganze: Der Ball wollte einfach nicht ins Tor. „Wir haben aus der Vielzahl der Boxaktionen und Abschlüsse leider keinen Profit gezogen“, kritisiert der Trainer. So hatte zum Beispiel Mert Baser eine gute Gelegenheit, als er einen Ball aus 15 Metern knapp am Lattenkreuz vorbei zirkelte. Ein anderes Mal war es Tyrese Zeigler, der im Strafraum aus der Drehung zum Abschluss kam. Sein Ball rollte allerdings seitlich am Tor vorbei. Und Torgarant Kian Scheer schoss aus vielversprechender Position den Nürnberger Torwart an. Die Liste an Möglichkeiten war lang. Die bei Nürnberg eher kürzer. Aber die Effizienz des FCN war dafür überragend. Eine Möglichkeit gab es für die Heimmannschaft. Joel Skowronek nutzte eine Lautrer Unachtsamkeit aus und markierte eiskalt das 1:0 (20.).

FC Bayern der nächste Gegner

Im zweiten Abschnitt war das Spiel nicht mehr so eindeutig. Beide Mannschaften neutralisierten sich gegenseitig. Mitte der zweiten Halbzeit wechselte Will offensiv ein. Dadurch wurden die Lautrer hinten offen. Und Schlussmann Luca Tauer musste in der 80. Minute ein zweites Mal hinter sich greifen. Erneut traf Skowronek.

Letztlich gingen die Roten Teufel leer aus. Positiv ist dabei, dass zumindest die spielerische Leistung ansehnlich war. Und nächstes Wochenende werden die Lautrer die Möglichkeit haben, ihr Können gegen den FC Bayern unter Beweis zu stellen.