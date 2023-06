Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die A-Junioren des 1. FC Kaiserslautern bereiten sich dieser Tage auf die wichtigsten zwei Saisonspiele vor. In einem Hin - und Rückspiel kämpft die Mannschaft von Trainer Alexander Bugera gegen den SV Wehen Wiesbaden um den Aufstieg in die U19-Bundesliga Süd/Südwest.

Das Hinspiel bestreiten die Roten Teufel am Donnerstag in der Brita-Arena in Wiesbaden. Anpfiff der Partie ist um 16 Uhr. Beide Mannschaften wurden dieses Jahr in ihrer Spielklasse souverän Meister,